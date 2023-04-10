POLİS TEŞKİLATININ 178. YILI TÖRENLERLE KUTLANDI

​​​​​​​178 yıldır bu anlamlı ve ulvi görevi, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başarılı bir şekilde yerine getirerek, milletimizin gönlünde hak ettiği yeri almış polis teşkilatımız için

178 yıldır bu anlamlı ve ulvi görevi, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başarılı bir şekilde yerine getirerek, milletimizin gönlünde hak ettiği yeri almış polis teşkilatımız için tüm ülkemizde olduğu gibi Akyazı’da da tören düzenlendi.

Akyazı’daki tören 2. Sınıf İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yıldırım’ın anıta çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yıldırım tarafından yapıldı. Müdür Yıldırım konuşmasında “10 Nisan 1845 yılında kurulan polis teşkilatımızda görev yapan her kademedeki teşkilat mensubunca kurulduğu günden günümüze kadar halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması gibi son derece önem arzeden görevler şerefle yerine getirilmiştir. Bundan sonra da getirilmeye devam edecektir. Gücünü Milletimizden ve kanunlardan alan polis teşkilatımız ülkemizin huzur ve güvcenliğini sağlayarak insanların siyasal düşünce, etnik yapı, inanç sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ayırım yapılmaksızın fedakarca, gerektiğinde canını hiçe sayarak yerine getirmiş ve toplumumuzun güvenini kazanmıştır.” Dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım törene katılanların ve meslektaşlarının 10 Nisan Polis gününü kutlayarak sözlerini tamamladı.

Anıt önündeki törene İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan ilçe Jandarma komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, Belediye başkan yardımcıları, görevli olmayan polisler katıldı.

Protokol ve polisler daha sonra merkez mezarlığında yatmakta olan şehit polisler Olgun Küpçü ve Furkan Çelik’in mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler ve ruhlarına bağışladılar.

Polis haftası dolayısı ile Akyazı Gazisüleymanpaşa camiinde öğle namazı öncesi şehit polislerimiz için Kuran-ı Kerim okundu.