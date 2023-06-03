Polis ekipleri erkeklere Kadına şiddet konulu broşür dağıttı

​​​​​​​Akyazı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri haftanın Çarşamba günleri açılan kapalı Pazar yerinde erkeklere “kadınlara yönelik şiddet konulu”

Akyazı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri haftanın Çarşamba günleri açılan kapalı Pazar yerinde erkeklere “kadınlara yönelik şiddet konulu” broşür dağıtımı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığının “kadınlara yönelik şiddetle mücadele” konulu 4.ulusal eylem planının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik hazırladığı broşürde kadınlara şiddetin önlenmesine ilişkin yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler, KADES uygulamasının yaygınlaştırılması, kurulması düşünülen mücadele veri bankası ile ilgili bilgileri ihtiva ediyor.