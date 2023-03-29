PLAY-OFF BAŞLADI AS AKYAZI’DAN BİR GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

İlçemizi Bal ligine yükselme Sakarya Süper amatör play off gurubunda temsil eden takımımız As Akyazıspor bu akşam Erenler sahasında karşılaştığı güçlü rakibi Karasusporu maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 2-1 yenerek yarışta bende varım dedi.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede ekibimiz ilk golüne 50.dakikada Efendinin müthiş asistini gole çeviren Mirza ile kavuşurken Karasuspor bu gole 70.dakikada Gökhan2ın penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve skora denge geldi.1-1..
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Görkem Baştan ceza sahasında topla buluştu ve ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirerek düzgün ve sert vuruşla topu filelerle buluşturdu.Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca ekibimiz maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
As Akyazıspor 3.maçını Cumartesi günü yine Erenler sahasında Kocatöngel ile oynayacak.
Karasuspor: 1 As Akyazıspor: 2
Saha: Erenler Suni Çim
Hakemler: Yunus Aytekin Atebek***, Cafer Özbay***, Fatih Çuğadar***
Karasuspor: İsmail***, Yasin**, Çağatay**, Utku**, Kaan**, Hacı Bilal**( Tugay**) , Emir**, Berkhan**, Bedirhan**(Hamza**) , Gökhan**( Furkhan**) , Kutay**(Mertcan**)
Antrenör: Kubilay Erel
As Akyazıspor: Muhammet****, Ogün***, Dindar***, Eray***, Anıl****, Okan*** Recep***, Mirza****, Görkem**** Enes***, Efendi****
Antrenör: İbrahim Altuntaş
Goller: Dk. 75 Gökhan Dereli ( Karasuspor), Dk. 47 Mirza Kılıç, Dk.90 Görkem Baştan ( As Akyazıspor)
As Akyazıspor Play Off ilk maçını 2-0 kaybetti.
Süper Amatör Lig Play-Off Grubu ilk hafta müsabakasında Karasu Aziziyespor ile As Akyazıspor karşı karşıya geldi. Kafkaslar sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.
Süper Amatör Lig Play-Off Grubu ilk hafta müsabakasında Karasu Aziziyespor ile As Akyazıspor karşı karşıya geldi. Kafkaslar sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.
Maçın golleri Dk. 25 Hamza ve Dk.65 Uğur tarafından atıldı.