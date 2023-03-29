PLAY-OFF BAŞLADI AS AKYAZI’DAN BİR GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

​​​​​​​İlçemizi Bal ligine yükselme Sakarya Süper amatör play off gurubunda temsil eden takımımız As Akyazıspor bu akşam Erenler sahasında

İlçemizi Bal ligine yükselme Sakarya Süper amatör play off gurubunda temsil eden takımımız As Akyazıspor bu akşam Erenler sahasında karşılaştığı güçlü rakibi Karasusporu maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 2-1 yenerek yarışta bende varım dedi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede ekibimiz ilk golüne 50.dakikada Efendinin müthiş asistini gole çeviren Mirza ile kavuşurken Karasuspor bu gole 70.dakikada Gökhan2ın penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve skora denge geldi.1-1..

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Görkem Baştan ceza sahasında topla buluştu ve ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirerek düzgün ve sert vuruşla topu filelerle buluşturdu.Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca ekibimiz maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

As Akyazıspor 3.maçını Cumartesi günü yine Erenler sahasında Kocatöngel ile oynayacak.

Karasuspor: 1 As Akyazıspor: 2

Saha: Erenler Suni Çim

Hakemler: Yunus Aytekin Atebek***, Cafer Özbay***, Fatih Çuğadar***

Karasuspor: İsmail***, Yasin**, Çağatay**, Utku**, Kaan**, Hacı Bilal**( Tugay**) , Emir**, Berkhan**, Bedirhan**(Hamza**) , Gökhan**( Furkhan**) , Kutay**(Mertcan**)

Antrenör: Kubilay Erel

As Akyazıspor: Muhammet****, Ogün***, Dindar***, Eray***, Anıl****, Okan*** Recep***, Mirza****, Görkem**** Enes***, Efendi****

Antrenör: İbrahim Altuntaş

Goller: Dk. 75 Gökhan Dereli ( Karasuspor), Dk. 47 Mirza Kılıç, Dk.90 Görkem Baştan ( As Akyazıspor)

As Akyazıspor Play Off ilk maçını 2-0 kaybetti.

Süper Amatör Lig Play-Off Grubu ilk hafta müsabakasında Karasu Aziziyespor ile As Akyazıspor karşı karşıya geldi. Kafkaslar sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Süper Amatör Lig Play-Off Grubu ilk hafta müsabakasında Karasu Aziziyespor ile As Akyazıspor karşı karşıya geldi. Kafkaslar sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Maçın golleri Dk. 25 Hamza ve Dk.65 Uğur tarafından atıldı.