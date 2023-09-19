Pazarköy Mahallesinde bulunan Türbede tadilat çalışması başlatıldı

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde bulunan her zaman ziyaretçi akınına uğrayan 150 yıllık Abdülkerim türbesi Mahalle Muhtarı

Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde bulunan her zaman ziyaretçi akınına uğrayan 150 yıllık Abdülkerim türbesi Mahalle Muhtarı Zekeriya Akcan ile Cami Dernek başkanı Tuncay Ulucan ve başkan yardımcısı Ümit Sağlam işbirliğinde tadilat çalışması başlatıldı.

Mahalle Muhtarı Akcan ve Cami Dernek başkanı Ulucan ve yardımcısı Sağlam başlattıkları çalışma ile türbenin içinde ve dışında tadilatlar yapacaklarını, tadilat çalışması tamamlandıktan sonra da çevre düzenlemesi ile çalışmalarını sonlandıracaklarını söylediler ve başlattıkları çalışma ile türbelerine yeni bir yüz kazandıracaklarına inandıklarını söylediler.

Muhtar ile Dernek başkan ve yardımcısı tarafından başlatılan türbe tadilat çalışmasının en kısa zamanda bitirilmesi yeni yüzüyle tekrar ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Pazarköy Mahalle Muhtarı Zekeriya Akcan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi “ Hizmete doyum olmuyor. İstememize rağmen bazı hizmetleri getirememiş olsak da mücadeleyi hiç bırakmıyoruz. Cami Dernek başkanımız Tuncay Ulucan ve yardımcısı Ümit Sağlam’la birlikte türbemizin tadilatına başladık. Sabır güzeldir. Fakirde olsa zenginde olsa cömertlik güzeldir. Çıktığımız bu yolda herkesin desteğini bekliyoruz. Allah mahcup etmesin diye de dua ediyoruz. Çalışmamız bittiğinde türbemiz mükemmel b ir görüntüye sahip olacak” dedi.