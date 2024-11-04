PAZARKÖY EĞİTİMSPOR  KAZANSAYDI 3. OLACAĞI MAÇI KAYBETTİ 1-2

​​​​​​​Süper Amatör kümede B gurubunda mücadele eden Pazarköy Eğitimspor evinde konuk ettiği Karasu Aziziye takımına 2-1 yenilerek kazanmış olsaydı üçüncülük koltuğuna oturacağı maçı kazanamadı.

Süper Amatör kümede B gurubunda mücadele eden Pazarköy Eğitimspor evinde konuk ettiği Karasu Aziziye takımına 2-1 yenilerek kazanmış olsaydı üçüncülük koltuğuna oturacağı maçı kazanamadı.

Rakibin daha fizikli bir kadro ile hakimiyet kurduğu ve daha üstün olduğu maçta ilk gol 5. Dakikada Pazarköy Eğitimspor’dan geldi. Aziziyespor ceza alanı içindeki karambolde Ali önüne gelen topa iyi vurdu Fileleri havalandırdı. 1-0

Maçın bundan sonraki dakikalarında ileri atılan toplarda Eğitimsporlu forvetler Aziziye müdafasını bir türlü geçemeyince tehlike yaratamadılar. Karasu Aziziye 35. Dakikada 35. Dakikada takımına beraberlik getiren golü attı. 1-1

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Pazarköy Eğitimspor ikinci yarıya hızlı ve uzun boylu Bayram’ı alarak başlamış olsa Bu maçı bırakın kaybetmeyi büyük bir ihtimalle kazanacaktı.

62. Dakikada Rakip takım sağdan yapılan ortada Sinan bomboş vaziyette topu kafa ile Filelere gönderdi. 1-2

Bu golden sonra oyun sertleşti. Saha karıştı. Seyirciler birbirine girdi. Futbolcuların yanı sıra her iki takımın antrenörleri de sarı kartlardan nasibini aldı. Emniyet güçlerinin devreye girmesiyle ortalık yatıştırıldı.

Eğitimspor son dakikalarda Bayramı oyuna aldı. Takım daha iyi oynamaya başladı. Beraberlik fırsatlarını yakaladı ancak zaman yetmedi.

Bundan sonraki dakikalarda başka gol olmadı. Maç Karasu Aziziyespor’un 2-1 lik galibiyeti ile tamamlandı.

SAHA: Akyazı Suni

HAKEMLER: Muhammet Kantaroğlu, Hakancan Yılmaz, Ramazan Çiftçi

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: Batuhan** Eren** Kazım** Doğan*** Ensar*** Abdullah** Muhammet** Mehmet** Selami** Yakuphan** (Bayram**) Yağız**

ANTRENÖR: Muhammet Dizcan Cesur

KARASU AZİZİYESPOR: Samet *** Hüseyin*** Doğukan**(Kadircan**) Mevlüt*** Emre*** Mehmet*** Recep** Senad** (Talha**) Uğur** (Yusuf**) Sinan*** İlyas**( Ensar**)

GOLLER: Dk. 5 Doğan (Pazarköy Eğitimspor) Dk. 35 Senad, Dk.62 Sinan (Karasu Aziziyespor