PAZARKÖY EĞİTİMSPOR HAKEM KURBANI

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör küme B gurubunda alt sıralarda bulunan 2 takım Pazarköy Eğitimspor Kaynarcaspor takımları Akyazı’da karşı karşıya geldi.

Sakarya Süper Amatör küme B gurubunda alt sıralarda bulunan 2 takım Pazarköy Eğitimspor Kaynarcaspor takımları Akyazı’da karşı karşıya geldi.

Denk kuvvetlerin mücadelesinde ilk yarı karşılıklı akınlarla geçti. İlk yarıda Maçın Orta hakemi Pazarköy Eğitimsporun 2 penaltılık pozisyonunda oynayın dedi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı ilk yarının bir benzeri şeklinde devam etti. Top bir o kalede bir bu kalede gidip gelirken her iki kaleci de yerinde kurtarışlarla kalelerini gollere kapadılar.

Maçın bu sonuçla tamamlanmasını beklenirken 89. Dakikada Kaynarcaspor’dan ali takımını öne geçiren golü attı.

Uzatma dakikalarında Pazarköy Eğitimspor uzaklardan kaleye şandel gönderilen top doğrudan filelere takıldı. Ancak hakem golü vermedi. Nedeni ise anlaşılamadı.

Maçın bundan sonraki bölümlerde gol olmadı.

Kaynarcaspor Akyazı deplasmanından 3 altın puanla döndü.

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR -0

KAYNARCASPOR -1

SAHA:Akyazı Suni

HAKEMLER: Yunus Aytekin Atabek- Beytullah Yiğit- Haktan Topal

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: Ali***Ahmet** (Ensar**) Kerim** Doğanay*** Mehmet** Muhammet*** Abdurrahman*** Selami** (Yakuphan**) Eren** Hasan** (Can**) Bayram***

ANTRENÖR: Murat Dinçer Cesur

KAYNARCASPOR: Ceyhun*** Oğuz*** Murat** Enes** Amıl*** Ömer ** Usame**Ali*** Kerem** (Mert**) Gazanfer**( Abdullah**) Abdussamet**

ANTRNÖR: Emre Canol

GOL: Dk.89 Ali (Kaynarcaspor)