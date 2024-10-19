PAZARKÖY EĞİTİMSPOR EVİNDE PENALTI KAÇIRDIĞI MAÇTA TANKSPOR’A 2-0 YENİLDİ

Süper amatördeki temsilcilerimizden Pazarköy Eğitimspor evinde konuk ettiği Tankspor takımı karşısında beklenen oyunu ortaya koyamadı ve 2-0 mağlup oldu.

Süper amatördeki temsilcilerimizden Pazarköy Eğitimspor evinde konuk ettiği Tankspor takımı karşısında beklenen oyunu ortaya koyamadı ve 2-0 mağlup oldu.

İlk yarıda kaleci Bilal gole gitmekte olan rakibini ceza alanı dışında düşürünce hakem Tayfun Güz tek adam olmasına rağmen kaleciye kırmızı kart göstermedi.

Pazarköy Eğitimspor ilk yarı rakibi karşısında daha üstün oynamasına rağmen eline geçirdiği müsait pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldı.

İlk yarı golsüz kapandı.

Konuk takım Tankspor ikinci yarıya hızlı başladı. 55. Dakikada Furkan’la 1-0 öne geçti. Oyunun 60. Dakikasında Pazarköy eğitim penaltı kazandı. Penaltıyı Mehmet kullandı. Ancak top iki kale boyu yukarıdan avuta çıktı.

Maçın bundan sonraki dakikalarında oyun bir hayli sertleşti. Top bir o kalede bir bu kalede gidip geldi. Her iki takım da istediği golü bulamadı. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken Tankspor 80. Dakikada Doğancan’ın ayağından bir gol daha kazandı ve durumu 2-0 a getirdi.

Maçta başka gol olmayınca Tankspor deplasmandan 3 puanla evine döndü.

SAHA: Akyazı Suni

HAKEMLER: Tayfun Güz, Furkan Kocayıldız, Eyüp Süleyman

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: Batuhan** Yahya ** (Ali Kemal**) Ensar*** (Ahmet**) Doğanay** Kazım*** Eren** Mehmet** Muhammet** Selami**(Can**) Bayram**(Yağız**)

ANTRENÖR: Murat Dinçer Cesur

TANKSPOR: Bilal** Umut*** Yağız**V.Yusuf**) Mahmut*** Ömer***(Kerem**) Mustafa**Doğancan*** (Yusuf**) Samet** Furkan*** Sinan**(Gürkan**) Mehmet Ali** (Efe**)

ANTRENÖR: Abdullah İleli