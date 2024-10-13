Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 13-10-2024 18:38

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR ARİFİYE DOĞANSPOR’U ELİNDEN KAÇIRDI 2-2

​​​​​​​Geçtiğimiz hafta  deplasmandan 3 puanla dönen  Pazarköy Eğitimspor’un  bu hafta konuk edeceği Arifiyespor karşısında ne yapacağı merak ediliyordu.

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR ARİFİYE DOĞANSPOR’U ELİNDEN KAÇIRDI 2-2

Geçtiğimiz hafta  deplasmandan 3 puanla dönen  Pazarköy Eğitimspor’un  bu hafta konuk edeceği Arifiyespor karşısında ne yapacağı merak ediliyordu.

Maç gollerle başladı 2. Dakikada Pazarköy geri dörlüsünün hatasını affetmeyen  Berat topu filelere gönderdi. 0-1

Gole sevinecek vakit bulamayan Arifiye 5. Dakikada 35 metreden Mehmet’in sert bir şutla  kaleye gönderdiği top kaleci gökhan’ın bakışları arasında filelere takıldı. 1-1

Kıran kırana oynana müsabakada ilk yarı başka gol olmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arifiye 48. Dakikada korner atışından gelen topa bomboş vaziyette bekleyen Gürkan  kafa ile topu köşeye gönderdi. 1-2

Bundan sonraki dakikalarda Pazarköy beraberlik için Arifiye farkı artırmak için hücumlarını artırdı. Her iki kaleci de yerinde kurtarışlarla forvetlere gol imkanı vermedi.

Maçın bu sonuçla tamamlanması beklenirken  84. Dakikada Pazarköy duran top kazandı.  Ceza alanına gönderilen topu oyuna sonradan giren Yakuphan şık bir kafa ile topu filelere gönderdi.

Maçın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmadı. Kıran kırana geçen müsabaka 2-2 sona erdi. Pazarköy Eğitimspor Bu sonuçla puanını 4 e yükseltti.

SAHA: AKYAZI SUNİ

HAKEMLER: Mehmet Akıncık *** Muammer Yiğit Kurt *** Levent Toz ***

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: Batuhan** Yakup*** Ensar*** Doğanay** Kazım*** Eren*** Muhammet** Yağız**(Yakuphan***) Mehmet*** Selami**(Hasan**) Bayram**

ANTRENÖR: Murat Dinçer Cesur

ARİFİYESPOR: Gökhan** Emircan***Ziya*** Ersin**Gürkan*** Erkan**(Seyfullah**)Özcan*** Berat*** Burak** Yunus**(Ersin**) Doğukan**(Samet**)

ANTRENÖR: Osman Gümüştaş

GOLLR: Dk.4 Mehmet Dk. 84 Yakuphan ( Pazarköy Eğitimspor); Dk.2 Berat Dk.48 Gürkan (Arifiyespor)

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: