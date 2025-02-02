PAZARKÖY EĞİTİMDEN KOCAALİSPORA ÇELME 1-1

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden takımlarımızdan Pazarköy Eğitimspor konuk ettiği B gurubunun playoff mücadelesi veren Kocaalispor’la 1-1 berabere kalarak

Sakarya Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden takımlarımızdan Pazarköy Eğitimspor konuk ettiği B gurubunun playoff mücadelesi veren Kocaalispor’la 1-1 berabere kalarak rakibi için çok önemli olan 2 puan kaybetmesine neden oldu.

Kocaalispor mutlak galibiyet için geldiği Akyazı’da ummadığı bir sonuçla karşılaştı. Pazarköy Eğitimspor maçın 35. Dakikasında Bünyamin’in ayağından kazandığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikaları başa baş bir mücadele ile geçti. 70. Dakikadan sonra Pazarkör Eğitimspor’lu futbolcular yorulunca oyunda üstünlük Kocaalispor’a geçti.

Bu dakikadan sonra top Pazarköy sahasında oynanmaya başladı. Bir çok pozisyonu değerlendiremeyen Kocaalispor aradığı golü 86. Dakikada buldu. Yasin C. 35 metreden çektiği sert şutla kaleci Seyit’in solundan filelere gönderdi. 1-1

Maçın son dakikalarında oyun iyice sertleşti. Kocaalispor son dakikalarda fırsatlar bulduysa da değerlendiremeyince 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

SAHA : AKYAZI SUNİ

HAKEMLER: Furkan Kocayıldız-Furkan Köknar- Turgut Işık

PAZARKÖR EĞİTİMSPOR: Suyit** Çağatay K.*** (Beyazıt**) Berkay*** Doğanay** Eren** Baran** Okan** Çağatay U.** Enes** (Ensar**) Bünyamin***(Ebubekir**) Eren**

ANTRENÖR: Dinçer Cesur

KOCAALİSPOR: İlhan** Ensar** Ozan** Eray** Oğuzcan*** (Yasin**)Onur**(Salih**) Hamdi*** Orhan**(Mahmut**) Yağız*** Fatih**(Yasin C.***) Faruk** (Albay Muzaffer**)

ANTRENÖR Güngör İçer

GOLLER: Dk.35 Bünyamin (Pazarköy Eğitim) Dk. 86 Yasin C. (Kocaalispor)