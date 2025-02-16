Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 16-02-2025 23:40

PAZARKÖY EĞİTİM  KAZIMPAŞA’YA YENİLDİ. 1-2

Sakaryasüper Amatör B gurubunda  mücadele eden  Pazarköy Eğitimspor  bugün evinde konuk ettiği Playoff a kalma mücadelesi veren Kazımpaşaspor’a 2-1 yenildi.

PAZARKÖY EĞİTİM  KAZIMPAŞA’YA YENİLDİ. 1-2

Sakaryasüper Amatör B gurubunda  mücadele eden  Pazarköy Eğitimspor  bugün evinde konuk ettiği Playoff a kalma mücadelesi veren Kazımpaşaspor’a 2-1 yenildi.

Maçın 41. Dakikasında Utku, 65. Dakikasında Berkay’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.  67. Dakikada Ebubekir Pazarköy Eğitimspor’un tek sayısını attı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

SAHA: Akyazı Suni

HAKEMLER: Kerem Şenleyli- Yücel Demir- Yasir Kadir Kalkan

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: Seyit*** Çağatay**Bedrkay** Doğancan**Eren** Kazım** Okan** (Fatif**) Ebubekir*** Yahya** Ensar** Enes**( Mehmet**)

ANTRENÖR: Murat Dinçer Cesur

KAZIMPAŞA BİRLİKSPOR: Sezer** Utku*** Caner*** Çağatay** Berkay *** (İlker**) Yunus*** Berk** (Muhammet**) Özgü** Ramazan** (Oğuzhan**) Görkem ** Emirhan **

ANTRENÖR: Behçet Durak

GOLLER: Dk.41 Utku- Dk.65 Berkay ( Kazımpaşa), Dk. 67 Ebubekir (Pazarköy Eğitim)

 

 

 

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