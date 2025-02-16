PAZARKÖY EĞİTİM  KAZIMPAŞA’YA YENİLDİ. 1-2

Sakaryasüper Amatör B gurubunda mücadele eden Pazarköy Eğitimspor bugün evinde konuk ettiği Playoff a kalma mücadelesi veren Kazımpaşaspor’a 2-1 yenildi.
Maçın 41. Dakikasında Utku, 65. Dakikasında Berkay’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. 67. Dakikada Ebubekir Pazarköy Eğitimspor’un tek sayısını attı ve maç bu sonuçla tamamlandı.
SAHA: Akyazı Suni
HAKEMLER: Kerem Şenleyli- Yücel Demir- Yasir Kadir Kalkan
PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: Seyit*** Çağatay**Bedrkay** Doğancan**Eren** Kazım** Okan** (Fatif**) Ebubekir*** Yahya** Ensar** Enes**( Mehmet**)
ANTRENÖR: Murat Dinçer Cesur
KAZIMPAŞA BİRLİKSPOR: Sezer** Utku*** Caner*** Çağatay** Berkay *** (İlker**) Yunus*** Berk** (Muhammet**) Özgü** Ramazan** (Oğuzhan**) Görkem ** Emirhan **
ANTRENÖR: Behçet Durak
GOLLER: Dk.41 Utku- Dk.65 Berkay ( Kazımpaşa), Dk. 67 Ebubekir (Pazarköy Eğitim)