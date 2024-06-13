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  • PARİS ORTAOKULU 5-E SINIFINDAN SÜPER İNGİLİZCE GECESİ
Eğitim
Giriş Tarihi : 13-06-2024 15:11

PARİS ORTAOKULU 5-E SINIFINDAN SÜPER İNGİLİZCE GECESİ

​​​​​​​Akyazı Paris Ortaokulu 5-E sınıfı öğrencileri  2023-2024 Öğretim yılının sona ermesi dolayısı ile düzenledikleri müzikli  İngilizce gecesinde hem eğlendiler ve hem de Başka bir okula tayin olan İngilizce öğretmenleri  Hatice Boztepe’ye

PARİS ORTAOKULU 5-E SINIFINDAN SÜPER İNGİLİZCE GECESİ

Akyazı Paris Ortaokulu 5-E sınıfı öğrencileri  2023-2024 Öğretim yılının sona ermesi dolayısı ile düzenledikleri müzikli  İngilizce gecesinde hem eğlendiler ve hem de Başka bir okula tayin olan İngilizce öğretmenleri  Hatice Boztepe’ye veda ettiler.

Büyük şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlenen gece saygı duruşr ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Öğrenciler Cemre Şahin ve Aras Kobya ‘nın başarılı sunuculuğunda başlayan gecede 5-E sınıf öğretmeni Reşat Beyoğlu  kısa bir hoş  geldiniz konuşması yaptı.

Program daha sonra sırası ile öğrencilerin yıl boyu  gerek sınıf içi faaliyetleri ve gerekse okul dışı gezileri sırasında çektikleri fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi ile devam etti. Barış Manço ile İngilizce şarkılar, Ardından  kırmızı başlıklı kız skeci, Dünya Çocuklarını temsil eden dans gösterileri, Barış Manço ile “Adam Olmuş Çocuk” skeci, İlk İş Görüşmesi Skeci, Cumhuriyet Çocukları skeci, ilk iş görüşmesi skeci yer aldı.  İngilizce gecesi  okul korosunun sunduğu İngilizce bir şarkı ile sona erdi.

Gecenin sonunda Sınıf Öğretmeni Reşat Beyoğlu öğrencilerine gecenin anısına  birer madalya taktı.  Gecenin mimarı Başka bir okula tayini çıkan İngiizce öğretmeni Hatice Boztepe velilerine ve öğrencilerine hitaben duygulu bir veda konuşması yaptı. Gecenin hazırlanmasında kendisine destek veren öğretmen arkadaşlarına, okul müdürüne, velilere  ve sınıf öğretmeni Reşat Beyoğlu’na teşekkür etti. Başarılı bir sunum gerçekleştiren öğrencilerini de tebrik etti. Gecede bir veda konuşması okul müdürü Mehmet Külekçi’den geldi. Müdür Külekçi son yapılan müdür atamalarında  başka bir okul müdürlüğüne atanmış olduğunu söyledi ve 11 Temmuz tarihinde okuldan ayrılacağını açıkladı.

Gecede Son olarak topluca aile fotoğrafı çektirildi.

 
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