Öztürk’ten Meydan’a ziyaret 

​​​​​​​Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı makamında ziyaret etti.

Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretten sonra açıklama yapan Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Tarım Müdürümüz ve Müdürlük çalışanları kendilerine tevdi edilen hizmetleri çok başarılı bir şekilde yerine getiriyorlar. Her zaman çiftçiyle iç içe olan Tarım Müdürlüğü sorunları giderme adına özverili bir çalışma yaptıklarını görüyorum. Bu ziyaretimde hem kendilerini hem de Müdürlük çalışanlarını tebrik ettim ve her zaman Akyazı belediyesinin yanlarında olduğunu söyledim dedi.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’da belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’ün yaptığı bu ziyaret beni ve tüm çalışanlarımızı mutlu etmiştir dedi.