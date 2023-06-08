Özkan ve Yaylı aileleri dünür oldular

​​​​​​​Hatice-Ali Yaylı çifti Zorlu Center’de çalışan yakışıklı çocukları Tunahan’ı Sevgi-Hüseyin Suphi Özkan çiftinin Endüstri Mühendisi güzel kızları

Hatice-Ali Yaylı çifti Zorlu Center’de çalışan yakışıklı çocukları Tunahan’ı Sevgi-Hüseyin Suphi Özkan çiftinin Endüstri Mühendisi güzel kızları Zeynep’le evlendirerek mutluluklarına mutluluk kattılar.

Akyazı Park 54 düğün salonunda gerçekleşen düğünde nikahı belediye başkanı Bilal Soykan kıydı. Soykan nikahı kıydıktan ve çifte mutluluk dileklerini ilettikten sonra evlilik cüzdanını güzel gelin Zeynep’e verdi.

Her iki aile ve ailelerin eş, dost ve yakınlarının katıldığı düğünde her iki ailenin büyükleri mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerine teşekkür ettiler.