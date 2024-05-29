ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENEN KERMES BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Akyazı Özel Eğitim Ana Okulu öğrencileri tarafından Kenan Sofuoğlu parkı önünde kermes düzenlendi.

Akyazı Özel Eğitim Ana Okulu öğrencileri tarafından Kenan Sofuoğlu parkı önünde kermes düzenlendi.

Akyazı’nın özel çocuklarının el emeği göz nuru olan ürünler Konuralp Okulu karşısında Kenan Sofuoğlu parkı girişinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Resim ve el işlerinden oluşan sergide yardım amaçlı satışlar da yapıldı. Ayrıca veli ve öğretmenlerin hazırladığı ev yapımı yiyecekler de satılan ürünler arasında yer aldı.

Akyazı Özel Eğitim Ana Okulu Müdürü ve Öğretmen ve Öğrencileri Akyazılıları bu özel güzel kermese bekliyorlar.