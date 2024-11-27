ÖZCAN AİLESİ BAŞKAN SOYKAN’I AĞIRLADI

​​​​​​​Akyazı MHP’nin bir önceki dönem meclis üyesi olan İksan Özcan Belediye Başkanı Bilal Soykan ile eşi Dilek Soykan’ı ikameti olan Balballı mahallesinde ağırladı.

Akyazı MHP’nin bir önceki dönem meclis üyesi olan İksan Özcan Belediye Başkanı Bilal Soykan ile eşi Dilek Soykan’ı ikameti olan Balballı mahallesinde ağırladı.

Abhaz yemeklerinin yendiği, yemek sonrası çayların ve kahvelerin içildiği ve siyaset ağırlıklı konuşma ve muhabbetlerin yapıldığı bu ağırlamada Özcan ailesinin bazı fertleri de misafirleri ile birlikte oldular.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ağırlandığı evden ayrılırken “çok iyi ağırlandık İksan Özcan ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ben de kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyacağım” dedi