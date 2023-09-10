Osman Karaoğlan işi sıkı tutuyor

​​​​​​​2024 Mart ayında yapılması beklenen mahalli seçimlerde Akyazı belediye başkanlığına aday olacağını önceden açıklayan ve çalışmalarını da aralıksız sürdüren

2024 Mart ayında yapılması beklenen mahalli seçimlerde Akyazı belediye başkanlığına aday olacağını önceden açıklayan ve çalışmalarını da aralıksız sürdüren AKP eski İlçe başkanı Osman Karaoğlan (Duba) bu konuda ki kararlılığını işi sıkı tutarak gösteriyor.

Sık sık kendisini destekleyen gruplarla bir araya gelen Osman Karaoğlan, geçtiğimiz akşam da yine kendisine “belediye başkanı olmalısın” diye baskı kuran bir kısım destekçileriyle kendi ofisinde bir araya geldi.

Bu bir araya gelişle ilgili açıklama yapılmazken, o toplanışta destekçilerin kendi düşüncelerini açık bir şekilde dile getirdikleri ve bir yol haritası çizilerek, çizilecek olan yol haritası üzerinden çalışmaların hızlandırması gerektiği konusunda ki düşüncelerini Karaoğlan’la paylaştıkları ve her konuda kendisine yardım edecekleri hususunda da destek sözü verdikleri sızan bilgiler arasında yer aldı.

2024 Mart ayında yapılması beklenen mahalli seçimlerde AK Partiden Akyazı’da belediye başkan adayı olmak isteyenler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve onlar da çalışmalarını kimisi gizli, kimisi de aşikar bir şekilde yapmaya başladıkları gözleniyor.

Şu anda belediye başkanlığı görevini yürüten Bilal Soykan, başkanlığa aday olduğunu ilk açıklayan ve hızlı bir çalışma dönemi içine giren Osman Karaoğlan, eski belediye başkanı ve milletvekili Recep Yıldırım’ın oğlu ve Sakarya Büyükşehir belediye personeli Abdullah Taha Yıldırım, Akademisyen Murat Tepeçınar belediye başkanlığı için isimleri dillendiriliyor.