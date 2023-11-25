OSMAN KARAOĞLAN AKP’DEN İSTİFA ETTİ YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLUYOR

​​​​​​​Akyazı AKP’nin İLÇE TEŞKİLATININ KURURU ÜYELERİNDEN OLAN ve İlçe teşkilat başkanlığı yapan, Akyazı Devlet Hastanesinin ilçeye getirilmesinde en büyük pay sahibi olan

Akyazı AKP’nin İLÇE TEŞKİLATININ KURURU ÜYELERİNDEN OLAN ve İlçe teşkilat başkanlığı yapan, Akyazı Devlet Hastanesinin ilçeye getirilmesinde en büyük pay sahibi olan DUBA lakaplı Osman Karaoğlan 2024 Mart ayında yapılacak olan mahalli seçimlerde Akyazı Belediye Başkanlığı için YENİDEN REFAH PARTİSİ’nden aday adayı olacağını açıkladı. Karaoğlan açıklamasında Kurucusu olduğu AKPARTİ’den istifa ettiğini de bildirdi.

Karaoğlan 26 Kasım Pazar Günü yapılacak olan YRP Sakarya İl Divan Toplantısına katılacak ve o toplantıda parti yetkilileri Karaoğlan’a parti rozeti takacaklar.

Karaoğlan’ın 27 Kasım Pazartesi günü de Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına giderek Akyazı Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için müracaat dilekçesini İl Başkanına yapılacak törenle verecek.

Karaoğlan’ın 26 ve 27 Kasım Pazar ve Pazartesi Günleri YRP İL Başkanlığına yapacağı aday adaylığı toplantısına kalabalık bir gurupla gitmesi bekleniyor.