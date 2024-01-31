ORTAK TOPLANTIDA AKYAZI ÇİFTÇİSİ BİLGİLENDİRİLDİ

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ile Tarım ve kıtsal kalkınma destekleme Destekleme Kurumu (TKDK) Sakarya irtibat Ofisi ile birlikte Ticaret

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ile Tarım ve kıtsal kalkınma destekleme Destekleme Kurumu (TKDK) Sakarya irtibat Ofisi ile birlikte Ticaret Borsası salonunda düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği desteklemeleri ile ilgili olarak Akyazı çiftçilerini bilgilrndirdi.

2023 yılına kadar 42 ilde faaliyet gösteren, 2024 yılı itibarı ile da 81 il genelinde kurulan TKDK arasında olan Sakarya yeni irtibat ofisi ilk toplantısını yaptığı Akyazı’da Uzman Yaşar Eriş Ofisi, İlçe Tarım Müdürlüğünü de Müdür Veysel Meydan temsil etti.

Verilen bilgilere bakıldığında süt, kırmızı et, ve yumurta tavukçuluğu yapan işletmelere Yüzde 65-75, tarımsal ve balıkçılık ürünlerini işleyen ve pazarlayanlara yüzde 50-70, çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirilmesi yapanlara da yüzde 60-70’i hibe olmak üzere 500 bin Avro ile 3 Milyon Avro arasında değişen kredi verilecek. Yine yatırım harcamaları için de yüzde 50 ille yüzde 75 hibe desteği sağlanacak.