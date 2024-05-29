ORKÖY’DEN ORMAN KÖYLÜSÜNE TARIM ARACI DESTEĞİ SÜRÜYOR

​​​​​​​ORKÖY her yıl olduğu gibi bu yıl da orman köylüğüne traktör başta olmak ğüzere tarım makineleri yardımı yapmaya devam ediyor.

ORKÖY her yıl olduğu gibi bu yıl da orman köylüğüne traktör başta olmak ğüzere tarım makineleri yardımı yapmaya devam ediyor.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ORKÖY çalışmaları çerçevesinde Orman Köylüsüne destek verdi.

ORKÖY tarafından 2024 yılı için Akyazı ve Boztepe Mahallelerine 2 adet traktör, Ballıkaya, Beldibi ve Çengeller Mahallelerine de su tankı verilirken yetkililer orman köylüsüne bu yardımların devam edeceğini söylediler.

Verilen bu yardımlar hak sahiplerine Akyazı Orman İşletme müdürlüğünde düzenlenen törenle teslim edildi.