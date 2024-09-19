Ordu’da motosikletin çarptığı Akyazılı astsubay şehit oldu

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletin çarptığı Sakaryalı Jandarma Kıdemli Astsubay Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletin çarptığı Sakaryalı Jandarma Kıdemli Astsubay Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi görevinde saat 09.50 sıralarında durdurulmak istenilen A.T.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet durmayarak yol kenarında bulunan Sakarya Akyazı’lı jandarma personeli Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’e (26) çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sakaryalı astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Motosiklet sürücüsü A.T. Ordu nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

27 yaşındaki Jandarma Kıdemli Astsubay Mehmet Fatih Çangır’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Sakarya Akyazı’ya getirilecek.

Jandarma Kıdemli Astsubay Mehmet Fatih Çangır’ın cenazesi Akyazı Cumhuriyet Mahallesindeki evinden alınarak getirileceği Gazi Süleymenpeşe camiinde kılınacak öğle nemezı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Yaklaşık 10 gün önce göreve başlayan Mehmet Fatih Çangır’ın Akyazı İHL Mezunlarından Turgut Çangır’ın oğlu,Tuzla İlce Milli Eğitim müdürü Metin Çangır’ın amca oğlu, Sakarya İlahiyat Fakültesi mezunu ve geçen hafta sözlendiği öğrenildi.