Onur belgesi aldılar

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar Odasına kayıtlı Tahsin Beşir, Recep Gümüşsuyu ve Murat Öncü (üç üye) Sakarya Esnaf Sanatkarlar Birliği tarafından hazırlanan “onur belgesi” Oda başkanı Sezgin Durmuş tarafından üyelerine verildi.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odasına kayıtlı Tahsin Beşir, Recep Gümüşsuyu ve Murat Öncü (üç üye) Sakarya Esnaf Sanatkarlar Birliği tarafından hazırlanan “onur belgesi” Oda başkanı Sezgin Durmuş tarafından üyelerine verildi.

Birlik tarafından kendilerine gönderilen onur belgelerini Madeni Sanatkarlar Odasında yapılan sade bir törenle hak sahiplerine veren Oda başkanı Sezgin Durmuş, Birliğimiz tarafından gönderilen onur belgelerini hak sahiplerine vermenin engin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik başkanımız Hasan Alişan ve Birlik yönetimine teşekkür ediyoruz dedi.

Odalarının bağlı olduğu SESOB tarafından hazırlanarak gönderilen onur belgelerini alan Tahsin Beşir, Recep Gümüşsuyu ve Murat Öncü’de ortak olarak yaptıklarkı açıklamada hem Birlik başkanı Hasan Alişan’a, hem de Oda başkanı Sezgin Durmuş’a teşekkür ettiler ve belgelerini ömür boyu saklayacaklarını söylediler.