ONLAR ERDİ MURADINA DARISI BEKARLARIN BAŞINA

​​​​​​​Yıllardır Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görev yapan, bu süre içinde büyük küçük her Akyazı’lının sevgisini kazanan ve daha sonra da emekliye ayrılan Polis Memuru Mustafa

Yıllardır Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görev yapan, bu süre içinde büyük küçük her Akyazı’lının sevgisini kazanan ve daha sonra da emekliye ayrılan Polis Memuru Mustafa Salman bu akşam düzenlenen düğün töreni ile oğlunu evlendirdi.

Mustafa ve Necla Salman çiftinin yakışıklı delikanlısı Gökhan gönlünü kaptırdığı Yılmaz ve Fatma çiftinin güzel kızları Bilge Nur ile Akyazı Batakköylü düğün salonunda kalabalık bir davetlinin hazır bulunduğu muhteşem bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Aklışlar arasında salona giren genç çiftler alkışlar arasında ilk danslarını yaparlarken mutluluklarını paylaşmak için geceye katılan arkadaşları da danslarına eşlik ettiler.

Sevgi , saygı ve anlayışla temelini attığımız beraberliğimizi sonsuza dek sürdürmeye karar verdik diyen genç evliler bekarlığa veda etmenin mutluluğunu yaşarken darısı bekarların başına diyerek onlara göndermede bulundular.

Gelin ve damadın ebeveynleri de davetlilerle yakından ilgilenerek güzel bir ev sahipliği örneği verdiler.

Salman ve Çoban ailelerini tebrik eder, Gökhan ve Bilge Nur çiftine kurdukları yeni yuvalarında sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. BİZİM AKYAZI