Ömercikler Cami temeli Törenle atıldı

​​​​​​​Dernek yönetimi tarafından yaptırılan testlerin sağlıklı çıkmaması üzerine yıkılmasına karar verilen ve alınan karar uygulanarak yıkılan ve yenisinin yapılması için kolları sıvayarak çalışmalarını başlatan Akyazı Ömercikler

Cami Derneği yönetimi yeni caminin temelini düzenlediği bir törenle attı.

Düzenlenen tören Din Görevlisi Nurullah Dizdar’ın kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Törende konuşan Ömercikler Cami İmam Hatibi Fatih Uluköylü, inşaatımızı en kısa zamanda tamamlayıp cemaatimizin hizmetine sunmayı planladık. Camimiz bittiğinde bin 300 kişi aynı anda camimizde namaz kılabilecek kapasitede olacaktır. İnşaatımızın tamamlanması konusunda herkesin destek ve yardımlarını bekliyoruz dedi.

Törende Belediye başkanı Bilal Soykan ile İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’de birer konuşma yaptı. Tören yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından yine dualarla temele beton dökülmesi ile son buldu.

Törene Konuşma yapanların dışında Ak Parti, CHP, MHP ve BBP İlçe başkanları ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri, STK başkan ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları, Din görevlileri, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.