ÖMER ÇETİN SARI GÖREVİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

​​​​​​​Akyazi Sanayi sitesi K.K.Y.D. başkanlığını uzun bir süredir sürdüren ve bu arada sanayi sitesinde önemli hizmetler gerçekleştiren

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazi Sanayi sitesi K.K.Y.D. başkanlığını uzun bir süredir sürdüren ve bu arada sanayi sitesinde önemli hizmetler gerçekleştiren aynı zamanda sanayi esnaflarından olan Ömer Çetin Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkanlık görevini sonlandırdığını bildirdi.

BAŞKAN SIRI’NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Kıymetli DOSTLAR...

Bugün aldığım karar ile aslında bir yıl öncesi için almış olduğum kararı bir yıl gecikmeli hayata geçirerek, 2017 yılında almış olduğum Akyazı Sanayi sitesi K.K.Y.DERNEĞİ BAŞKAN lığı gorevimden ayrılmış bulunuyorum...

Bizden sonra görev alacak olan arkadaşlara üstün başarılar diliyorum...

Görev süremizde eksiğimiz, fazlamız,yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız İle birlikte iyi niyet çerçevesinde hizmet etmeye çalıştık... Görev süresince yanımda olarak beraber yürüdüğümüz yönetim kurullarında görev alan arkadaşlarıma göstermiş oldukları dirayet ve meşakkatli görev anlayışları için çok teşekkür ediyorum...İYİKİ VARSINIZ...

Daha iyi günlerde görüşebilmek temennisi ile herkese sağlık sıhhat diliyorum...

Hoscakalin...varolasınız...

Akyazi Sanayi sitesi K.K.Y.D. eski BAŞK.

Ömer Çetin SARI