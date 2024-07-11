Ömer Çetin misafirlerini ağırladı

​​​​​​​Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Yaşatma Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı kendisini ziyaret eden belediye meclisi eski üyesi Alim Gül ile Reşadiye Mahalle eski muhtarı İmdat Yılmaz’ı ağırladı.

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Yaşatma Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı kendisini ziyaret eden belediye meclisi eski üyesi Alim Gül ile Reşadiye Mahalle eski muhtarı İmdat Yılmaz’ı ağırladı.

Her iki ağırlanan misafir Gül ve Yılmaz görev yaptıkları zaman içerisinde Küçük Sanayi Sitesi Yaşatma Derneği ile müşterek yaptıkları çalışmalarından bahsettiler ve eski günlerini yad ettiler.

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı iki değerli dostumu ağırlamaktan büyük mutluluk duydum, her iki misafirime ziyaretleri ve sohbetlerinden ötürü teşekkür ederim dedi.