Okul Sporları  Voleybol Final Maçları Nefesleri Kesti !

​​​​​​​2022-2023 Eğitim yılı Okul Sporları takvimi içerisinde yer alan Okul Sporları 2. Küme Voleybol Yıldız Erkek – Yıldız Kızlar ve Genç Erkekler-Genç Kızlar müsabakaları nefesleri keserken,

2022-2023 Eğitim yılı Okul Sporları takvimi içerisinde yer alan Okul Sporları 2. Küme Voleybol Yıldız Erkek – Yıldız Kızlar ve Genç Erkekler-Genç Kızlar müsabakaları nefesleri keserken, oynanan maçlar sonrasında dereceye giren okullar belli oldu.

Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde birçok branşta mücadeleler verilirken, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkek-Yıldız Kızlar ve Genç Erkek-Genç Kızlar müsabakaları sona erdi ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Maçların bitmesiyle birlikte Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyalarını; Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Genel Sekreteri Sertaç Koç, Okul Müdürleri Mehmet Karacan, Mehmet Fatih Dilaveroğlu,Muammer Hikmet,Metin Kut,Emin Akbaşoğlu ve Spor Uzmanı Recep Kodalak tarafından takdim edildi.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun: Okul Sporları müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün voleybol branşıyla alakalı Yıldız kız-erkek ve Genç Kız-Erkek final müsabakaları tamamlandı. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımlara ödüllerini verdik. Akyazı’da Okul Sporları ciddi anlamda hamdolsun ki pek çok branşta hız kesmeden devam ediyor. Beden eğitimi öğretmenlerimiz ve yetkililerimiz çok ciddi anlamda özveri gösterdiler. Onun da karşılığını şu anda alıyoruz. İnşallah yapımı bitme aşamasına gelen yeni spor tesislerimizle beraber Akyazımız Sakarya’nın yükselen ve fark yaratan sporun her branşında yarışmacı ve rekabetçi lokomotifi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor olacaktır.

Bu süreçte bizlere destek veren ve yanımızda olan; Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç, Akyazı Kaymakamımız Yakup Güney,Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi, Beden Eğitimi Öğretmenlerimize, Sporcu Velilerimize,Sporcularımıza, Hakem Arkadaşlarımıza ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımaa teşekkür ediyorum” dedi.

DERECEYE GİREN OKULLAR

YILDIZ KIZLAR KATEGORİSİ

1 . PARİS ORTAOKULU

2 . KIZ İMAMHATİP ORTAOKULU

3. ATATÜRK ORTAOKULU

4 . CUMHURİYET ORTAOKULU

YILDIZ ERKEKLER KATEGORİSİ

1 . VAKIF ORTAOKULU

2 . T.O.B B. HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU

3 . ALAAĞAÇ ORTAOKULU

4 . AKŞEMSETTİN İ.H.O.

GENÇ KIZLAR KATEGORİSİ

1 . ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL İBRAHİM SERT ANADOLU LİSESİ

2 . AKYAZI ANADOLU LİSESİ

3. AKYAZI KIZ İMAM HATİP LİSESİ

4 . KONURALP ANADOLU LİSESİ

GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ

1 . KONURALP ANADOLU LİSESİ

2 .AKYAZI ANADOLU LİSESİ

3 . AKYAZI EYÜP GENÇ FEN LİSESİ

4 . ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL İBRAHİM SERT ANADOLU LİSESİ