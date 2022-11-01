ÖĞRETMENLER YARIN EYLEMDE! SENDİKALI ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK AMA DERSE GİRMEYECEK!

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sıkıntıları çözülemediğini söyleyen 12 sendika 2 Kasım Çarşamba tüm eğitim çalışanlarının katılımıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına karar verdi.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen'in de aralarında bulunduğu eğitim sendikalarının geçtiğimiz haftalarda Ankara Başkent Öğretmenevi buluşmasında iş bırakma kararı aldı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sıkıntıları çözülemediğini söyleyen 12 sendika 2 Kasım Çarşamba tüm eğitim çalışanlarının katılımıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına karar verdi.

SENDİKALI ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK AMA DERSE GİRMEYECEK!

Medyabar'ın edindiği bilgilere yapılacak olan iş bırakma eyleminde öğretmenlerin okula gideceği ama tüm gün boyunca derse girmeyeceği ve öğretmenler odasında bekleyeceği öğrenildi.

DERS BIRACAK SENDİKALARIN SAKARYA'DA YÜZLERCE ÜYESİ VAR!

Edinilen bilgiye göre iş bırakma eylemini gerçekleştirecek olan sendikaların Sakarya'da bin 500 2 bin arasında yakın üyesi olduğu öğrenildi. Böylelikle 2 Kasım Çarşamba günü öğretmenlerin iş bırakma eyleminde bin civarı öğretmen Sakarya'da iş bırakma eylemi yapacak.