ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE TEPEÇINAR'DAN AHİ EVRAN M.T.A.L. ZİYARET

​​​​​​​Eğitimci, Öğretim Görevlisi ve AK Parti Akyazı Belediye Başkan Aday Adayı Murat TEPEÇINAR 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle

Eğitimci, Öğretim Görevlisi ve AK Parti Akyazı Belediye Başkan Aday Adayı Murat TEPEÇINAR 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

TEPEÇINAR Okulda görev yapan meslektaşları ile bir araya gelerek öğretmenler gününü tebrik etti. Ziyaretinde Öğretmenler ile sohbet eden TEPEÇINAR yaptığı açıklamada ‘’ 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle daha önceden görev yaptığım lisede öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle hasbihal etme imkanı bulduk. Öğretmenlik sadece bir meslek değil gönül işidir. Gelecek nesilleri yetiştiren, hayatımız boyunca göstermiş olduğumuz başarılarda emeği olan hakkını ödeyemeyeceğimiz öğretmenlerimizle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Hiç şüphe yok ki bir eğitimci olarak eğitim camiasının her zaman yanında olacağım.’’ dedi. Daha sonra öğretmenlere pasta ikramında bulunan TEPEÇINAR göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Okul Müdürü ve öğretmenler bu mesleğin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu, eğitim ve öğretimin sadece okulda değil hayatın her anında devam ettiğini belirterek TEPEÇINAR’ a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.