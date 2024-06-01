Öğrencilerden İlçe Tarım Müdürü Meydan’a ziyaret

​​​​​​​TUBİTAK tarafından Ata tohumu ve Tarımsal Üretim projeleri onaylanan Akyazı Kabakulak Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürleri Ekrem Keser, Müdür yardımcısı Ercan

TUBİTAK tarafından Ata tohumu ve Tarımsal Üretim projeleri onaylanan Akyazı Kabakulak Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürleri Ekrem Keser, Müdür yardımcısı Ercan Aslan ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni İsmail Aktaş ile birlikte İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette öğrenciler, projelerinin TUBİTAK tarafından kabul edilmesi ve onaylanmasına çok sevindiklerini, hem projelerini anlatmak, hem de bu sevinçlerini paylaşmak için bugün İlçe Tarım Müdürümüzü ziyaret ediyoruz. İlçe Tarım Müdürümüzün tarım konusunda yapacağımız her türlü çalışmalarda bize yardımcı olacağını ve bizi destekleyeceğini söylemesine de çok sevindiklerini söylediler ve karşılıklı olarak birbirlerine başarı dilediler.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’da yapılan ziyareti çok anlamlı bulduğunu söyledi ve özellikle ata tohumumuz ve tarımsal üretim konusunda çalışan öğrencilerimizi, değerli öğretmen ve idarecilerini tebrik ediyorum dedi ve ziyaretine gelen öğrencilere günün anısına birer kitap hediye etti.