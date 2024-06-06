Öğrencilerden Anlamlı Etkinlik Mıntıka Temizliği

​​​​​​​3-7 Haziran günlerinde kutlanmakta olan çevre haftasını Akyazı Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu öğrencileri anlamlı bir etkinlikle kutladı.

3-7 Haziran günlerinde kutlanmakta olan çevre haftasını Akyazı Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu öğrencileri anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Okul Müdürleri Ömer Öztaş ve Beden Eğitim öğretmeni Yusuf Çelik yönetiminde okuldan ayrılarak çevreye yayılan Enver Ören Ortaokulu öğrencileri çevre haftası nedeniyle ellerinde poşetler olduğu halde çevre temizliği yaptı.

Geçtikleri yollarda buldukları çöpleri toplayan, özellikle de mezarlık içinde de temizlik yapan Enver Ören Ortaokulu öğrencilerinin bu anlamlı etkinliği kendilerini gören, yaptıklarını adım adım izleyen Kuzuluklu vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

Kuzuluklular gün münasebetiyle böyle güzel bir etkinliğe imza atan öğrencilerin bu anlamlı davranışı bizleri son derece sevindirdi. Kendilerini ve onlara yön veren okul müdür ve öğretmenlerini yürekten kutluyoruz açıklaması yaptılar.