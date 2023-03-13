Öğrenciler ve vatandaştan Soykan’a sitem var  “ Bu görüntü Akyazı’mıza yakışmıyor sayın başkan”

​​​​​​​Akyazı Batakköy Mahallesi sınırları içinde kalan Atatürk stadı ile Kız İmam Hatip Lisesi ve Devlet Hastanesine gidenler tarafından kullanılan toplamda 50 metrelik yolun çok bozuk olduğunu, ne yaya olarak ne de araçla bu yoldan gidip gelmenin mümkün olmadığını

Akyazı Batakköy Mahallesi sınırları içinde kalan Atatürk stadı ile Kız İmam Hatip Lisesi ve Devlet Hastanesine gidenler tarafından kullanılan toplamda 50 metrelik yolun çok bozuk olduğunu, ne yaya olarak ne de araçla bu yoldan gidip gelmenin mümkün olmadığını söyleyen bu yolu kullanan başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar belediye başkanı Bilal Soykan’a “ Bu devirde bu görüntü Akyazı’mıza hiç mi hiç yakışmıyor” diye sitemde bulunmaktan kendilerini alamıyorlar.

Mesafesinin kısa olmasına, sorunun basın tarafından da gündeme taşınmasına rağmen yazın tozdan, kışın da yağmur ve çamurdan geçilemeyen 50 metrelik bu yolun yapılmıyor olmasına bir anlam veremediklerini söyleyen yolu kullanmakta olan öğrenciler ve vatandaşlar, başkan Soykan’a bir kez daha seslenip şunu söylüyorlar “ Sayın Başkan, lütfen yolumuzu asfaltlayın”