Öğrenciler trafik kurallarını öğreniyorlar

​​​​​​​Yapımı Akyazı belediyesi tarafından gerçekleştirilen trafik Park okulların açılması ile birlikte öğrencilerin akınına uğruyor. Bu parka gelen öğrenciler hem eğleniyorlar, hem de parkta görevli olan

Yapımı Akyazı belediyesi tarafından gerçekleştirilen trafik Park okulların açılması ile birlikte öğrencilerin akınına uğruyor. Bu parka gelen öğrenciler hem eğleniyorlar, hem de parkta görevli olan öğretmenlerden trafik kuralları konusunda bilgi alıyorlar.

Trafik Parkın son misafirleri Madanoğlu İlkokulu öğrencileri oldu. Öğretmenlerinin nezaretinde parka gelen öğrenciler bir taraftan doyasıya eğlenirken, diğer taraftan da trafik kuralları ile ilgili bilgileri de öğretmenlerinden alıyorlar.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Madanoğlu İlkokulu öğrencileri ile trafik parkta bir araya geldi, öğrencilerin hal hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu ve daha sonra da katılım belgelerini verdi.