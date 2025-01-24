“ÖĞRENCİ SANAYİCİ EL ELE DAHA GÜÇLÜ GELECEĞE” PROJESİNDE 2. TOPLANTI

​​​​​​​Öğrenci sanayici el ele daha güçlü geleceğe projesi kapsamında iş insanı sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD SAKARYA üyelerinin temsilcileri Akyazı’da bir araya geldi.

Öğrenci sanayici el ele daha güçlü geleceğe projesi kapsamında iş insanı sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD SAKARYA üyelerinin temsilcileri Akyazı’da bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde proje ortakları Akyazı Kaymakamlığı,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akyazı Belediyesi ve bazı iş adamlarının katıldığı ilk toplantının ardından yapılan daha geniş kapsamlı 2. Toplantıya MÜSİAD Sakarya şube başkanı Ahmet Cihan da katıldı.

Toplantıda mesleki ortaokul projesi anlatıldı. İş adamlarıyla yapılan istişare toplantısında projenin detayları hakkında konuşan Ali Koç çocuklarımızın ülkeye faydalı bir birey olabilmeleri için iş adamları olarak elimizi taşın altına koyacağız. Koç, 2025-2026 yeni eğitim öğretim yılında başlanacak olan projede ilk etapta belirlenen 8 okuldan 8 grup oluşturulup belirlenen 10 farklı işletmede faaliyetlere katılacak mesleki yeteneği gözetilecek, çocuğun kabiliyetine göre lisede o meslek üzerine yönlendirilecek. Bu projede makina, kimya, robotik teknoloji, tekstil, hayvancılık, inşaat, mobilya, tarım ve gıda gibi farklı sektörlerde tecrübe sahibi olması sağlanacak.

“HER FABRİKA BİR KALEDİR” prensibi doğrultusunda nitelikli yetiştirilen her bir birey; Bilgili, ahlaklı, iyi bir girişimci olacak ve gelecekte ülkemize yön veren sanayicileri olacaktır.

Hedefimiz bu uygulamayı 5 yıl içerisinde ilkokul seviyesindeki çocuklarımıza indirmek daha bilinçli bir toplum oluşturmak şeklinde konuştu.

MÜSİAD Sakarya şube başkanı Ahmet Cihan Ekonomiyi canlandırmak üretmekten geçer, kaliteli üretim ise tecrübeyle başlar, kazalar bilinçlenince önlenir. Bu projede çocuklarımıza mesleki becerisine göre yön vererek nitelikli birey olmaları sağlanacak.

Başkan Cihan, Toplumumuz şu düşüncelerden artık vaz geçmeli çocuklarımız için her meslek artık altın değerinde bu toplumun doktor, akademisyen v.b. yanı sıra bir tornacıya, mobilyacıya, kimyacıya, kaynakçıya ve birçok mesleği yapacak kişilere de ihtiyacımız var. Bugün birçok ustamız mesleklerinde bir doktordan mühendisten birçok bürokrattan daha yüksek maaşlarda çalışmaktadır. Mesleki ortaokulların 4 pilot ilde başladı ancak şehrimiz bu guruba dahil değil Ali Koç kardeşimizin bu projesi için kendisine teşekkür ediyor şimdiden hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanların proje hakkındaki görüşleri soruldu. Tavsiye ve önerileri not edildi. Toplantıdan çıkan ortak sonuç projenin gayet olumlu bulunduğu ve başarılı olunması için herkesin üzerine düşeni yapacağı şeklinde oldu.

Emrullah Kut’un ev sahipliği yaptığı toplantıya MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan’ın yanı sıra İş Adamları Ali Koç, Yavuz Akbulut, Adnan Menderes Albayrak, Adem Karacan, Kenan Yavuz, Muhammet Zafer Aydın, Ali Samet Yıldırım, Müsiad Şube Müdürü Emre Ozan, Engin Kocakuzu, Şafak Boztepe, Aziz Kodalak, Mustafa Tanrıkulu, Ahmet Cihan, Mustafa Okuyan, Eğitimci Gökhan Dilek ve ilçede görevli bazı basın mensupları katıldı.

Toplantı sonunda Yeni seçilen Sakarya MÜSİAD şube başkanı Ahmet Cihan’a hediye verilirken başarılı projelerinden ötürü Ali Koç’a plaket verildi.

Ali Koç toplantıya ev sahipliği yapan Emrullah Kut’a ve tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti.