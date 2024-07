Ödül Avcısı Akyazılı Fatih Ömercikoğlu

​​​​​​​Koreograf ve Moda dünyasının yeni ünlüsü Fatih bilindiği gibi Akyazılı ve Akyazı’nın tanınmış ve sevilen ailelerinden biri olan Ömercikoğlu ailesinin bir ferdi.

Parlak geçen ve başarılarla dolu geçen tahsil hayatına Akyazı’dan başlayıp İstanbul da tamamlayan Fatih Ömercikoğlu, meslek olarak seçtiği Koreograf ve Moda dünyasında başarıdan başarıya koştu ve koşmaya da devam ediyor.

Mesleğe başladığı ilk yıldan itibaren almaya başladığı ödüllerine 2023 yılında da devam etti ve yılı Elit Medya grubu tarafından düzenlenen yarışmada koreograf dalında en iyisi seçilerek “Uluslararası marka ödülünü” aldı ve yılı da bu ödülle kapattı.

Akyazı’da çok sevilen ve de sayılan, yaptığı her konuşmada, verdiği her röportajında göğsünü gere gere “ben Akyazılıyım diyen” ve mesleği ile ilgili olarak gerek çağrıldığında yanına birlikte çalıştığı meslektaşlarını da alarak Akyazı’ya koşa koşa gelen Fatih Ömercikoğlu 2024 yılında da ödül alma konusunda başarı konusunda bir hayli iddialı olduğunu söyledi ve çağrılmam halinde hiç tereddüt etmeden her zaman Akyazı’ya gelirim demeyi de ihmal etmedi.