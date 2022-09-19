ODA BAŞKANLARININ DAYANIŞMASI

​​​​​​​Akyazı’da SESOB’a bağlı olarak kayıtlı üyelerine hizmet veren 8 Oda var. Oda başkanlarının uyum içinde olmaları, her zaman her yere birlikte gidiyor olmaları dikkat çekiyor ve de Akyazılılardan takdir alıyor.

Akyazı’da SESOB’a bağlı olarak kayıtlı üyelerine hizmet veren 8 Oda var. Oda başkanlarının uyum içinde olmaları, her zaman her yere birlikte gidiyor olmaları dikkat çekiyor ve de Akyazılılardan takdir alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Esnaf Sanatkarlar Odası başkanı Emin Üstün, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay ve Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz bir cafede yine birlikte çay içerken ve sohbet ederken görüntülendiler.

Sık bir araya gelişlerini birlikteliklerini pekiştirmek, sorunlarını daha güçlü bir şekilde birlikte çözmek, Odalarına kayıtlı üyelerine hizmetin en iyisini nasıl götürebilirizi konuşmak için olduğunu söyleyen 4 Oda başkanı, çoğu zamanda Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan tüm Oda başkanlarının bir araya geldiğinin de altını çizmeyi ihmal etmediler.