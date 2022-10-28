Oda Başkanlarından BBP’ne Nezaket Ziyareti

​​​​​​​Son günlerde Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatına ziyaretler bir hayli artmış görünüyor.

Son günlerde Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatına ziyaretler bir hayli artmış görünüyor. SESOB’a bağlı Oda başkanları Hüseyin Kaliç (Bakkallar) İsmet Öztürk (Manifaturacılar) Şaban Özdemir (Şoförler) Emin Üstün (Esnaf Sanatkarlar) Mustafa Demiralay (Gıda Maddeleri) Hasan Cengiz (Berberler) ve Sezgin Durmuş (Madeni Sanatkarlar) BBP Akyazı İlçe teşkilatını ziyaret edenler arasındaki yerlerini aldılar.

BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, Oda başkanlarımızın partimize yaptıkları ziyaret beni ve partimiz yöneticilerini son derece mutlu etmiştir. Ziyaretleri ve yaptığımız tatlı sohbetleri için Oda başkanlarımıza şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum dedi.