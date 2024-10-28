Oda başkanlarından Alemdar’a ziyaret

​​​​​​​Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk ve Sakarya Sebzeciler Odası başkanı Muzaffer Kabacan birlikte Büyekşehir belediye

Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk ve Sakarya Sebzeciler Odası başkanı Muzaffer Kabacan birlikte Büyekşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret edip kendisine “hayırlı olsun“ temennisinde bulundular.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Oda başkanları, değerli büyükşehir belediye başkanımızı bugün ziyaret ettik. Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi ve başarı dileklerimizi ilettik ve de bu ziyaretimizde Odalarımızın bazı sorunlarını da aktarma şansı bulduk dediler ve verimli geçen bu görüşme iç in başkan Alemdar’a teşekkür ettiler.