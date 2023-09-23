Oda Başkanları Soykan’ı ağırladı

​​​​​​​SESOB’a bağlı Oda başkanları kutlanacak olan Ahilik haftası ile ilgili olarak bir istişare toplantısı yaptı.

SESOB’a bağlı Oda başkanları kutlanacak olan Ahilik haftası ile ilgili olarak bir istişare toplantısı yaptı. Madeni Sanatkarlar Odasının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya davet edilen Belediye başkanı Bilal Soykan’da katıldı ve hem Oda başkanlarının konuyla ilgili konuşmalarını ve düşüncelerini dinledi, hem de Oda başkanlarına yine konuyla ilgili olarak düşüncelerini aktardı.

Oda başkanlarının düzenlediği istişare toplantısında Ahilikle ilgili olarak düzenlenecek olan kutlama programının 29 Eylül 2023 Cuma günü saat 10.30 da Mesleki Eğitim Merkezinde (Çıraklık Okulu) yapılması kararı da alındı.

Yapılan başkanlar toplantısına Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü ile Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü de katıldı.