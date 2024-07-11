Oda başkanları Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti ​​​​​​​

​​​​​​​Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve

Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan Hasan Can’ı ziyaret ederek, kendisine “hayırlı olsun ve başarı” dileğinde bulundular.

Ziyarette konuşulan bir başka ve önemli konu ise “çıraklık eğitim merkezi” binası ile ilgili bölümüydü. Oda başkanları çiçeği burnunda yeni Milli Eğitimi Müdürü Hasan Can’dan çıraklık eğitim merkezinin yeni binasında yeni eğitim yılına başlamasını istediler. Yine Müdür Can tarafından dile getirilen bazı eksiklerinde yine Odalar tarafından giderilmesi hususunda görüş birliğine vardılar.

Ziyaret sonrası Oda başkanlarından ortak bir açıklama geldi. Başkanlar ortak açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler “ Çıraklık Eğitim okulları geleceğin en önemli okullarından biri haline gelecektir. Çünkü zanaatkarlar bu okuldan yetişecektir. Bugün zanaat altın bilezik konumundadır. O nedenle bir an önce ailesini geçindirmekle yükümlü olan çocuklarımızın zanaat sahibi olmaları hususunda Odalar olarak bizlere düşen görev ne ise onu fazlasıyla yapmaya hazırız” ifadelerine yer verdiler.