Oda başkanları Hacıoğlu’nu İşyerinde ziyaret ettiler

Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin

Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Esnaf Odası başkanı Emin Üstün ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir yeni iş yeri açan Sakarya Berberler Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu’nu birlikte ziyaret edip “hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.

Sakarya Berberler Odası başkanı Hacıoğlu, Akyazılı Oda başkanlarının yaptıkları ziyaretin kendisini son derece mutlu ettiğini belirtti ve yapılan ziyaret için Oda başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.