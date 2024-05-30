Oda başkanları Emniyet müdürünü ziyaret etti

​​​​​​​Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay ve Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş

Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay ve Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş Akyazı’ya atanan ve atandıktan sonra görevine başlayan yeni Emniyet Müdürü Güven Alana “hoş geldin” ziyareti yaptılar.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Oda başkanları, yeni Emniyet Müdürümüzü ziyaret edip kendisiyle tanıştık ve başarı dileklerinde bulunduk derken, Akyazı’nın yeni Emniyet Müdürü Güven Alan da Oda başkanlarının yaptığı ziyaretten memnunluk duyduğunu söyledi.