Oda başkanları Başkan Soykan’a tepkili mi?

Oda başkanlarının şükran belgesi verilenlerin Odalarına kayıtlı üye olmalarına rağmen isimler belirlenirken kendilerine sorulmadığı için bir tepki olarak düzenlenen törene katılmadıkları sızan bilgiler arasında yerini aldı.

Akyazı Belediyesinin Ahilik haftası nedeniyle mesleğinde 40 yılını aşmış olan esnafa “şükran belgesi” verilmesi ile ilgili olarak düzenlediği töreneSESOB’a bağlı 8 Oda başkanının 7’sinin katılmaması “ Oda başkanları belediye başkanı Bilal Soykan’a tepkili mi?” sorusunu sordurdu.

Oda başkanlarının şükran belgesi verilenlerin Odalarına kayıtlı üye olmalarına rağmen isimler belirlenirken kendilerine sorulmadığı için bir tepki olarak düzenlenen törene katılmadıkları sızan bilgiler arasında yerini aldı.

Oda başkanlarından önümüzdeki günlerde Mesleki Eğitim Merkezinde yine Ahilik haftası nedeniyle bir toplantı düzenleyecekleri ve bu toplantıda başkanların kendi Odalarına kayıtlı üyelerine tanzim ettikleri belgeleri verecekleri açıklanınca Oda başkanlarının belediye tarafından düzenlenen törene tepki nedeniyle katılmadıklarının doğruluğu da ispatlanmış oldu.

Ahilik haftası nedeniyle Akyazı belediyesi tarafından düzenlenen ve Ak Parti Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’unda iştirak ettiği belge verme törenine davetli olmalarına rağmen 8 Oda başkanından sadece Ağaç İşleri Odası başkanı Birol Yılmaz katılmış diğer Oda başkanları katılmamışlardı.