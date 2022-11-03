Oda başkanları Atanın huzurundaydılar

​​​​​​​Yüce Türk Milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyet bayramı Akyazı’da da coşku içinde kutlandı. Bayram nedeniyle düzenlenen ilk törene

Yüce Türk Milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyet bayramı Akyazı’da da coşku içinde kutlandı. Bayram nedeniyle düzenlenen ilk törene Akyazı’da faaliyetlerini sürdüren SESOB’ a bağlı Esnaf Odaları başkanları da katıldı. Başkanlar anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve sonrasında coşku içinde söylenen istiklal marşımızdan sonra ortalarına belediye başkanı Bilal Soykan ve Muhtarlar derneği başkanı Ahmet Savaş’ı da alarak Atatürk büstü önünde bir hatıra resmi çektirdiler.

Her hallerinden hayli mutlu oldukları gözlemlenen Esnaf Odaları Başkanları ortak açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler “ Bugün burada en büyük bayramımızın 99. Yıldönümünü kutlamanın engin mutluluğu içindeyiz. Atamızın huzuruna gelerek sevgimizi ve saygımızı gösterdik. Belediye başkanımız ve Muhtarlar Derneği başkanımızla birlikte de bu günü çektirdiğimiz bu fotoğrafla ölümsüzleştirdik” dediler.