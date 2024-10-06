O BÖCEK İÇİN ORTAK MÜCADELE KARARI ALDILAR

​​​​​​​Akyazı ve çevresi için kabus ve baş belası haline gelen Kahverengi kokarca böceği için Akyazı Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ortak mücadele kararı aldılar.

Akyazı ve çevresi için kabus ve baş belası haline gelen Kahverengi kokarca böceği için Akyazı Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ortak mücadele kararı aldılar.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan bu konuyu görüşmek ve destek almak ve birlikte mücadele konusunda anlaşma yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette hem Belediye Başkanı Bilal Soykan ve hem de İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan bu görüşme öncesi başlattıkları mücadele hakkında birbirlerini bilgilendirdiler. Mücadelede birlikte hsket etme kararı alarak Bu mücadeleye Kaymakamın başkanlığında tüm kurum yetkililerinin dahil olacağı bir toplantı yapılmasını ve bu toplantıda konu hakkında katılımcıların bilgilendirme talebinde bulunacaklarını belirttiler.

Ortak alınan bu kararın ardından Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin 8 Ekim Salı günü geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceği bilgisine ulaşıldı.

Bu arada İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Bu güne kadar Kuzuluk, Küçücek ve Taşburun mahallelerinde 1100 adet Samuray arısının doğaya salındığını, bu arıların kokarca yumurtalarına kendi yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak onların çoğalmalarını engellediklerini, buna karşılık kendilerinin çoğaldığını söyledi. Müdür Meydan ayrıca kokarca ile Mekanik, Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik olarak mücadeleye devam ettiklerini sözlerine ekledi.