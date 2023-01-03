O BİR SİYASİ ÇINAR

​​​​​​​Gençağa Koç Akyazı’da siyasete damga vuran isimlerden biridir. Her zaman siyasetin içinde olan Gençağa Koç siyasi partisindeki çalışmalarının

Gençağa Koç Akyazı’da siyasete damga vuran isimlerden biridir. Her zaman siyasetin içinde olan Gençağa Koç siyasi partisindeki çalışmalarının yanı sıra 15 yıl da Altındere Belediye başkanlığı yaptı.

Sağlığı ve yaşı itibarıyla bir müddettir siyasi arenada göremediğimiz Gençağa Koç’u geçtiğimiz günlerde yapılan İYİ Parti Akyazı İlçe kongresinin yapıldığı salonda gördük. Gençağa Koç, kongre salonuna gelişi, kongreyi takibi ve kongre sonrasında da salondan ayrılışına kadar İYİ Parti İlçe başkanı Fatih Çakmak başta olmak üzere tüm partililer tarafından saygıyla karşılandı, ağırlandı ve uğurlandı.

İYİ Parti Akyazı İlçe kongresini takip etmek için kongrenin yapıldığı salona gelen Gençağa Koç yerini aldıktan sonra yanına oturanlarda dikkat çekiciydi. Sağında Mali Müşavir ve İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Nermin Gül, solunda ise Ağaç İşleri Odası Başkanı ve baba mesleğini sürdüren Birol Yılmaz oturmuştu.

Gerek Nermin Gül’ün gerekse Birol Yılmaz’ın Gençağa Koç’un yanında oturması bilinçli ve manidardı. Çünkü yıllarını siyasete adamış, bugün 91 yaşında ve 5 Mart 2023 tarihinde bu yaşını da doldurup 92 yaşına basacak olan Gençağa Koç yanında oturanların babaları Akyazı’da kereste ticareti yapan iş insanları Merhum Şefik Gül ve Merhum Mevlüt Yılmaz’la da siyaset yapmıştı. Çocukları da sevdikleri, saydıkları ve babaları ile birlikte siyaset ve dostluk yapmış olan asırlık çınarın sağlıklı olduğunu ve eski günlerinde olduğu gibi kongreye geldiğini görünce sevindiler ve yanında oturarak ortaya güzel bir fotoğrafın çıkmasına vesile oldular.