NEVRUZ BANOĞLU SİVİL SAVUNMA GÜNÜNÜ KUTLADI

​​​​​​​Sivil savunma, ülke savunmasının vazgeçilmez öğelerinden biri olup, yalnızca savaş zamanında değil barışta, yaşanan doğa kaynaklı afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürütülen

Sivil savunma, ülke savunmasının vazgeçilmez öğelerinden biri olup, yalnızca savaş zamanında değil barışta, yaşanan doğa kaynaklı afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürütülen koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin bütününü kapsıyor.

Topyekûn savunmanın en önemli unsurlarından biri olan; savaşta, afetlerde, yangınlarda ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan sivil savunma konusuna dikkat çekmek amacıyla her yıl 28 Şubat günü ülkemizde Sivil Savunma Günü olarak kutlanıyor.

28 Şubat Sivil Savunma günü Akyazı Öğretmen Nevruz Banoğlu ilkokulunda düzenlenen törenle kutlandı.

Tören Öncesi okulda deprem tatbikatı yapıldı. Sirenlerle deprem işareti alan öğrenciler sınıflarında ilk önce çök, kapan , tutun eylemini gerçekleştirdiler daha sonra deprem geçti işareti ile düzenli bir şekilde sınıflarını terk ederek bahçede toplanma alanında bir araya geldiler.

Başarı ile gerçekleştirilen tatbikat sonunda 28 Şubat Sivil Savunma günü için hazırlanan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu. AFAD’ın sivil savunma alanındaki yapmakta olduğu görevler, İlçede mevcut olup faaliyetlerde bulunan S.A.B.A.H. ve SAKTİM gibi gönüllü sivil toplum derneklerinin faaliyetlerinden örnekler verildi.