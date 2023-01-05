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Vefat

Nazire Kazan dualar eşliğinde Toprağa verildi

Vefat 31 OKUNMA

Nazire Kazan dualar eşliğinde Toprağa verildi

​​​​​​​Emekli din görevlisi Celal Kazan’ın eşi, Necdet, Bilal ve Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Kazan’ın anneleri Nazire Kazan hastalığına bağlı olarak vefat etti.

Emekli din görevlisi Celal Kazan’ın eşi, Necdet, Bilal ve Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Kazan’ın anneleri Nazire Kazan hastalığına bağlı olarak vefat etti. Nazire Kazan’ın Erdoğdu Mahallesinde bulunan evinde alınan helallik sonrası getirildiği Harmanlı (Kızılbayır) Mahallesi camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Harmanlı aile mezarlığına defnedildi. Düzenlenen cenaze namazına Belediye başkanı Bilal Soykan, Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri, din görevlileri, yakınları ve kalabalık cemaat katıldı. Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce’de çelenk gönderdi.