NAHİT MENTEŞE İLK VE ORTA OKULUNDA İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ İLE MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ANILDI

İstiklal Marşı’mızın 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 102. Yılı kutlanırken İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy da

İstiklal Marşı’mızın 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 102. Yılı kutlanırken İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy da düzenlenen törenlerle anıldı.

Bu törenlerden biri de Osmanbey Mahallesindeki Nahit Menteşe İlk ve Orta okulunda düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende ilk olarak Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nı yazılışı ve TBMM’inde kabul ediliş öyküsü anlatıldı.

Daha sonra ise kürsüye gelen Okulun 2-A sınıfı öğrencisi Merve Çelik İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını gür bir sesle ve hiç hata yapmadan okuyarak öğretmenleri ve arkadaşlarından büyük alkış aldı.

Öğretmenler Burcu Kocabaş, Emre Doğru ve Muhammet Abdullah Bora tarafından hazırlanan programın bundan sonraki bölümünde Okul Müdürü Erol Açıkel’in de yer aldığı Oratoryo yer aldı.