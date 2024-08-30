Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 30-08-2024 16:11

MUTLU AİLESİNDEN MUTLU BİR SÜNNET DÜĞÜNÜ

​​​​​​​Akyazı’nın köklü ailelerinden  eski siyasetçi Uğur Mutlu ve Eşi Özlem Mutlu tek oğulları Kağan’ı sünnet ettirmenin mutluluğunu  yaşadılar.

MUTLU AİLESİNDEN MUTLU BİR SÜNNET DÜĞÜNÜ

Akyazı’nın köklü ailelerinden  eski siyasetçi Uğur Mutlu ve Eşi Özlem Mutlu tek oğulları Kağan’ı sünnet ettirmenin mutluluğunu  yaşadılar.

Kuzuluk Köşk Garden kır bahçesinde yapılan ve hediye kabul edilmeyen  sünnet düğünü  tam anlamı ile bu güne kadar görülmeyen cinstendi.

Sünnet olarak delikanlılığa ilk adımını atan Kağan  Mutlu salona mehter takımı ile kahramanlık marşları ile girdi. Delikanlı koltuğu önünde kendisini beklemekte olan anne ve babasının elini öperek koltuğuna oturdu ve burada tebrikleri kabul etti.

Oldukça kalabalık bir davetlinin katıldığı düğünde ilk olarak davetlilere yemek ikramı yapıldı. Mehteran takımının kahramanlık türkülerini sunduğu gösteri sema gösterisi ile tamamlandı.

Düğünün bundan sonraki bölümü davetlilerin ve Mutlu ailesinin hareketli müzik eşliğinde sahne alarak gecenin geç saatlerine kadar  ne derler kurtlarını dökmesi ile sürdü ve son buldu.

 

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