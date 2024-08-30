MUTLU AİLESİNDEN MUTLU BİR SÜNNET DÜĞÜNÜ

​​​​​​​Akyazı’nın köklü ailelerinden eski siyasetçi Uğur Mutlu ve Eşi Özlem Mutlu tek oğulları Kağan’ı sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Akyazı’nın köklü ailelerinden eski siyasetçi Uğur Mutlu ve Eşi Özlem Mutlu tek oğulları Kağan’ı sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kuzuluk Köşk Garden kır bahçesinde yapılan ve hediye kabul edilmeyen sünnet düğünü tam anlamı ile bu güne kadar görülmeyen cinstendi.

Sünnet olarak delikanlılığa ilk adımını atan Kağan Mutlu salona mehter takımı ile kahramanlık marşları ile girdi. Delikanlı koltuğu önünde kendisini beklemekte olan anne ve babasının elini öperek koltuğuna oturdu ve burada tebrikleri kabul etti.

Oldukça kalabalık bir davetlinin katıldığı düğünde ilk olarak davetlilere yemek ikramı yapıldı. Mehteran takımının kahramanlık türkülerini sunduğu gösteri sema gösterisi ile tamamlandı.

Düğünün bundan sonraki bölümü davetlilerin ve Mutlu ailesinin hareketli müzik eşliğinde sahne alarak gecenin geç saatlerine kadar ne derler kurtlarını dökmesi ile sürdü ve son buldu.