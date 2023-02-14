MUHTAR SENİN HAKKIN ÖDENMEZ

​​​​​​​Kahraman Maraş merkezli depremin duyulmasının ardından hiç zaman geçirmeden harekete geçen Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı

Kahraman Maraş merkezli depremin duyulmasının ardından hiç zaman geçirmeden harekete geçen Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Muhtarlar arasında 9 günlük süre içinde yardım toplamada ilk sırada yer aldı.

SEFEBERLİK İLAN ETTİ

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Çakmakçı, depremin ilk gününden itibaren İlçe Kaymakamlığı ile koordineli ve dirsek temaslı başlattığı çalışmada elde edilen üstün başarı, onun başlattığı seferberlik sonrası ortaya çıkan birlik ve beraberlikten kaynaklandı.

Özellikle deprem bölgesinde baş gösteren ısınma sorununu halletmek için önce soba ve ısıtıcı tedariki ile başlattığı çalışmasını daha sonra büyük ihtiyaç haline gelen odunla sürdüren Muhtar Çakmakçı, Mahallesinde bulunan merkez cami önünde oluşturduğu çalışma alanında yüzlerce kişinin de kendisine destek vermesiyle birlikte gece gündüz demeden vardiyalı bir çalışmanın sonucunda bugüne kadar bölgeye 500 ton kesilmiş ve çuvallara konulmuş odunu 23 tırla göndermeyi başardı.

Yine depremin ilk gününde bir tır dolusu kışlık giyecek ve gıda maddesinden oluşan yardımı bölgeye gönderen Muhtar Murat Çakmakçı, bir taraftan odun kesmeye, çuvallamaya ve göndermeye hazırlanırken, diğer taraftan da mahallesinde görevli din görevlilerinde desteği ile İlçe Kaymakamlığından aldığı ihtiyaç bilgileri ışığında gıda ve temizlik maddeleri ile çocuklar için ihtiyaç duyulan mama ve bez gibi malzemeleri toplamaya başladı.

Muhtar Çakmakçı, yaptığımız çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz yardımlarımız hiç zaman geçirilmeden afet bölgesine gönderilmektedir. Başlattığımız gönül seferberliğine gerek malzeme temininde, gerek bedenen çalışarak katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burada önemli olan bu çalışmamızda birlik ve beraberliğin sağlanması ve elde edilen başarının da bundan kaynaklanmış olmasıdır dedi.

Muhtar Çakmakçı’nın bu olağanüstü çalışmasını gören ve takip edenlerin ortak kararı “Helal olsun Muhtarımıza ” demek oldu.

KUZULUK EKMEK FIRINIDA GÖREVİNİ YAPTI

Bu arada Kuzuluk Şose Mahallesinde faaliyetini sürdüren Mehmet Kuzuluk ve Yunus Aydın’ın ortak olarak birlikte işlettiği “Kuzuluk Ekmek Fırını” da ilk etapta 5 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi. Daha sonra bölgeden gelen ekmek göndermeyin talimatı üzerine bölgeye gidecek olan yardımların toplanmasını, ayıklanmasını ve paketlenmesini, odunların kesilmesini, çuvallanmasını ve araçlara yüklenmesini sağlayanlara ekmek ve yiyecek desteği vererek yardımlarını sürdürdü. Fırın sahipleri Kuzuluk ve Aydın, Kuzuluk Ekmek fırını işletmesi olarak bizden ne talep edilirse onu yerine getirmeye dünde hazırdık, bugünde hazırız, yarında hazır olacağız açıklaması yaptılar.